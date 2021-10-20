Сверкнула грудью и бердами: Сиара надела очень откровенное платье на церемонию

Сверкнула грудью и бердами: Сиара надела очень откровенное платье на церемонию

В Лос-Анджелесе состоялась 27-я ежегодная церемония ELLE Women in Hollywood.

Звездные гости приехали в Музей кино Академии в Лос-Анджелесе. В прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено, а в этом организаторы сделали все возможное, чтобы оно состоялось.

На мероприятии были отмечены девять знаменитых женщин за творческий и культурный вклад, который они внесли в мир музыки, кино, телевидения и не только.

Сиара / Associated Press

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35-летняя певица Сиара была одной из приглашенных гостей. Артистка вышла на дорожку в достаточно откровенном белом платье от Monot с откровенным разрезом до бедра и вырезами с боков, в которых была видна грудь певицы. Также у платья были открыты плечи и небольшой шлейф, а дополнила она образ белыми босоножками на каблуках и шнуровке вокруг щиколотки.

Сиара / Associated Press

Сиара собрала волосы в беспорядочный пучок, сделала вечерний макияж и дополнила образ драгоценностями от Bulgari. Перед камерами Сиара появилась в компании актрисы Дженнифер Хадсон, которая также выбрала белый аутфит.

Сиара и Дженнифер Хадсон / Associated Press

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