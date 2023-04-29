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Сверкнула грудью: Кендалл Дженнер пришла на мероприятие в роскошном платье

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
1 мин
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Сверкнула грудью: Кендалл Дженнер пришла на мероприятие в роскошном платье

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

27-летняя модель Кендалл Дженнер впечатлила нарядом, который выбрала для светского выхода.

Знаменитость прибыла на ретроспективу Карла Лагерфельда в роскошный винтажный магазин What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке в пятницу вечером.

На Кендалл было прозрачное платье королевского синего цвета, украшенное перьями на нижней половине юбки из кутюрной коллекции 2022 бренда Alexandre Vauthier.

Модель надела пару остроносых сапог на шпильках из соответствующего синего атласного материала и в руках держала синий плетеный клатч из крокодиловой кожи. Кендалл собрала волосы в блестящий конский хвост, сделала макияж и надела миниатюрные серьги-кольца.

Кендалл Дженнер / © Getty Images
Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Кендалл также поделилась несколькими снимками своего образа с 286 миллионами своих подписчиков в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
614
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