Сверкнула грудью: Наоми Кэмпбелл в джинсовом аутфите вышла на дорожку

Наоми Кэмпбелл посетила светское мероприятие в Лондоне.

51-летняя модель приехала на вечернее представление для прессы "Вставай, вставай! Мюзикл Боба Марли" в Lyric Theater в Лондоне. Это мюзикл, основанный на жизни и музыке Боба Марли, написанный Ли Холлом.

На красной дорожке Кэмпбелл появилась в джинсовом комбинезоне, состоящем из удлиненного жакета и брюк-клеш, в сочетании с остроносыми туфлями на каблуках с шипами на носках. Под жакетом у Наоми, похоже, ничего не было, поскольку она пикантно обнажила грудь. А ее талию подчеркивал широкий кожаный пояс. В руках модель держала черный кожаный клатч, а на запястье был браслет. Также декольте звезды украшало несколько подвесок с медальйонами. Длинные волосы она распустила и сделала макияж.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Напомним, недавно мы видели, как Наоми Кэмпбелл дефилировала на шоу Alexander McQueen в рамках Лондонской недели моды.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

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