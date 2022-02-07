Сверкнула грудью: Стелла Максвелл позировала в откровенном топе и прозрачной юбке

Сверкнула грудью: Стелла Максвелл позировала в откровенном топе и прозрачной юбке

Модель снялась в новой фотосессии в смелом образе.

31-летняя британская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Стелла Максвелл любит провокационные и эффектные образы, которые часто показывает в своем Instagram.

На этот раз девушка снялась в рекламной фотосессии для обувного бренда Nodaleto. Стелла позировала в белом кабриолете.

Стилисты подобрали для Максвелл откровенный образ – кроп-топ в виде двух звезд, которые еле прикрывали грудь модели, и полупрозрачную юбку со сборкой спереди. Завершили лук звезды белые туфли на массивном трапециевидном каблуке.

Напомним, Стелла Максвелл появилась на красной дорожке церемонии вручения премии. В королевский Альберт-холл девушка приехала в полупрозрачном струящемся платье от Saint Laurent, которое надела без белья и дополнила черными босоножками на необычных золотых каблуках в форме логотипа бренда Saint Laurent.

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