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Сверкнула грудью в глубоком декольте: Джессика Честейн в Милане

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Сверкнула грудью в глубоком декольте: Джессика Честейн в Милане

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Актриса продемонстрировала очень эффектный образ.

Сейчас в Милане проходит Неделя моды сезона весна-лето 2023. Это событие привлекло внимание многих знаменитостей. 

Сегодня на улице итальянского города репортерам удалось запечатлеть Джессику Честейн в эффектном образе total black. На актрисе была короткая узкая юбка и туника с глубоким декольте. Наряд рыжеволосая звезда дополнила высокими ботфортами на шнуровке - все от Gucci

Изюминкой образа стало декольте, которые довольно сильно обнажило роскошную грудь Джессики. 

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images
Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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