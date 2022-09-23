Сверкнула грудью в глубоком декольте: Джессика Честейн в Милане

Сейчас в Милане проходит Неделя моды сезона весна-лето 2023. Это событие привлекло внимание многих знаменитостей.

Сегодня на улице итальянского города репортерам удалось запечатлеть Джессику Честейн в эффектном образе total black. На актрисе была короткая узкая юбка и туника с глубоким декольте. Наряд рыжеволосая звезда дополнила высокими ботфортами на шнуровке - все от Gucci.

Изюминкой образа стало декольте, которые довольно сильно обнажило роскошную грудь Джессики.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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