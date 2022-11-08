Сверкнула грудью в медном платье: Хлое Кардашьян блистала на церемонии

Семь месяцев назад Хлое заявляла, что хочет увеличить грудь для того, чтобы ее декольте было таким же пышным, как и у ее сестер. А теперь вышла на публику в эффектном медном платье с вырезом сбоку, продемонстрировав весьма пышный бюст.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

На Хлое было платье от LaQuan Smith с вырезом от талии до груди, которое подчеркивало округлые формы звезды реалити. Платье было с небольшим шлейфом, и Хлое сочетала его с босоножками на каблуках такого же оттенка.

У Кардашьян были очень длинные наращенные ногти заостренной формы и накрашенные нюдовым лаком. Волосы звезда собрала в гладкий пучок, глаза накрасила дымчатыми тенями с блестками и подчеркнула губы карандашом и нюдовой матовой помадой.

Хлое и Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Перед камерами Хлое появилась вместе со своей старшей сестрой Ким Кардашьян, которая должна была получить награду от имени своего бренда корректирующего белья SKIMS. Ким блистала в прозрачном пластиковом платье, обнажавшем ее ноги.

Читайте также: