Сверкнула грудью в розовом бикини: Эльза Хоск поделилась фото с отдыха

33-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск проводит время на курорте со своей семьей.

Эльза показала еще нескольких фото, на одном из них шведка запечатлена в розовом бикини, в котором позирует с разных ракурсов.

На снимках можно рассмотреть стройную фигуру модели. Год назад Хоск впервые стала мамой, 11 февраля 2021 года она родила дочь - Тууликки Джоан Дейли. Скорее всего, малышка отдыхает вместе с родителями.

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Также Хоск не упустила возможности похвастаться фотографией, на которой запечатлена топлес. А также показала еду, которую они там едят, и красивое видео моря, переливающееся на фоне солнечных лучей.

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