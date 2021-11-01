Сверкнула грудью: Виктория Бекхэм снова примерила бельевое платье

Виктория Бекхэм в последнее время часто примеряет платья в бельевом стиле.

Британские дизайнер продемонстрировала новый лук в черном платье на тонких бретельках, которое надела без белья. Виктория давно избавилась от силиконовых имплантов и теперь охотно показывает публике свою аккуратную маленькую грудь.

Но не только новым луком хотела похвастаться дизайнер. Викки продемонстрировала свотчи теней из ее новой бьюти-коллекции. В подписи Виктория так и написала: "Образцы Cheeky Posh на съемочной площадке ".

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Ранее на выходных мы показывали вам новый лук Виктории в розовом джемпере и оранжевых вельветовых брюках клеш с высокой талией. Бекхэм похвасталась стильным аутфитом из своей же коллекции. Напомним, недавно свою линейку Victoria Beckham Beauty презентовала в Нью-Йорке, куда приезжала специально для этого на несколько дней.

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Виктория Бекхэм в Нью-Йорке (8 фото)

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