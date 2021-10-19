Сверкнула идеальной фигурой: Кэндис Свэйнпоул в бикини позировала на пляже

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул в очередной раз похвасталась своей безупречной фигурой.

Модель рекламирует бикини из коллекции бренда Tropic Of C, публикуя и в своем Instagram, и на страничке бренда снимки в купальниках из новой коллекции.

На одном из фото Свэйнпоул запечатлена в полосатом вязаном бикини и насыщенных красных плавках, сидя на камне в воде. Ее пляжный лук дополнило несколько украшений на шее, браслеты в оттенке металлик и кольца на пальцах. Мокрые волосы собраны назад, а в ушах у модели сверкают серьги-кольца.

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Свэйнпоул показывает, как сидит купальник на ее фигуре, представ в кадре в полный рост. В подписи под этим фото модель написала: "Очень зацепили наши вязаные изделия ручной работы, созданные с любовью коллективом женщин-ремесленников в Перу".

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Также на странице бренда в Instagram Кэндис запечатлена в пудровом бикини и панаме, сидя на камнях. Однако эти снимки, очевидно, были сделаны ранее, поскольку сейчас у Свэйнпоул цвет волос темнее, чем был раньше. Ранее в рамках 8-й ежегодной премии Fashion Media Awards модель демонстрировала новый цвет волос.

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