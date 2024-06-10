Сверкнула идеальным прессом: Дженнифер Лопес заметили на улице с дочерью Эммой

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци с дочерью Эммой. Ее подловили на улице в Лос-Анджелесе. Дженнифер была одета в своем любимом стиле - она сочетала свободные штаны с высокой посадкой с однотонным белым кроп-топом.

Образ артистка дополнила очками от Bottega Veneta, своими любимыми серьгами от Jennifer Fisher и золотыми часами от Rolex. Также она собрала волосы в высокий пучок и сделала легкий макияж и нежный бежевый маникюр. Обута Лопес была в белые кроссовки.

Эмма же надела джинсы, клетчатую рубашку, очень похожую на те, которые носит Бен Аффлек - ее отчим. Также на девушке была белая футболка с постером к фильму "Мой личный штат Айдахо" 1991 года, где сыграл Киану Ривз и Ривер Феникс. Дополнила образ дочь звезды кроссовками от Onitsuka Tiger.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой / Фото: Getty Images

Также недавно Дженнифер заметили на прогулке с Эммой в Париже, куда они прилетели после ее триумфа на Met Gala. Маму и дочь заметили держащимися за руки.

Дженнифер Лопес с Эммой / Фото: Getty Images

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