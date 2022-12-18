Сверкнула идеальным прессом: певица Рита Ора сходила на вечеринку к подруге

Девушка выглядела очень стильно и немного в стиле двухтысячных.

Британская певица Рита Ора немного изменила свой стиль, поскольку в последнее время для светских мероприятий выбирает прозрачные и открытые платья, а вот на вечеринках появляется в луках навеянных двухтысячным. Именно таким был ее недавний образ для вечеринки друзей в Найтсбридже.

32-летняя певица надела белый кроп-топ и очень короткий бежевый кардиган, которые сочетала с длинной джинсовой юбкой с заниженной посадкой и сапогами. Дополняли этот образ черный ремень с пряжкой, кожаная куртка и стильная прическа.

Также Рита сделала яркий макияж с сверкающими тенями, длинный маникюр и завершила образ гламурной розовой сумкой со стразами.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Этот образ девушка выбрала для вечеринки в ресторане The Aubrey, организованной в честь французской актрисы и подруги Риты - Жозефин де ла Буме, которая ждет ребенка. Кадром будущей мамы певица поделилась в Instagram Stories.

Жозефин де ла Буме / Фото: Instagram Риты Оры

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