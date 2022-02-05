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Сверкнула идеальным животом: Джей Ло в пикантном луке приехала на шоу

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Сверкнула идеальным животом: Джей Ло в пикантном луке приехала на шоу

Малума и Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер Лопес и Малума посетили The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Артисты представили песню из нового фильма "Женись на мне", где Дженнифер Лопес играет главную роль вместе с Оуэном Уилсоном, Малумой и Сарой Сильверман.

На шоу Лопес приехала в красном вечернем платье на бретельках, дополнив лук широким золотым браслетом и серьгами-висюльками, а также насыщенным макияжем и вечерней прической.

Дженнифер Лопес и Джимми Фэллон / © Getty Images
Дженнифер Лопес и Джимми Фэллон / Getty Images

Актриса вышла на сцену с Малумой, чтобы исполнить заглавную песню из фильма, и переоделась в откровенный ансамбль, состоящий из двух частей: укороченного топа, короткого белого жакета и макси-юбки от Grace Ling, демонстрируя подтянутый живот.

Малума и Дженнифер Лопес / © Getty Images
Малума и Дженнифер Лопес / Getty Images

Оригинальная версия наряда представлена только в черном цвете, а белый вариант был сшит на заказ специально для Джей Ло. Звезда распустила волосы и спела на сцене песню из фильма вместе с Малумой.

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