Сверкнула идеальными ягодицами: Бар Рафаэли опубликовала фото в купальнике

36-летняя израильская модель похвасталась новым снимком в купальнике.

Бар Рафаэли не только оставила фото в своем блоге в Instagram, но и загадочно подписала его, написав:

"Я скучаю по жизни".

То ли Бар скучает по теплой летней погоде и отдыху на пляже, а мы знаем, как она любит это дело. То ли мама троих детей имеет ввиду, что сильно устала от декрета. Загадка.

Фото, похоже, тоже было сделано летом. Одета Рафаэли в слитный купальник кирпичного цвета, хорошо видны ее упругие ягодицы, а волосы девушки распущены.

На днях звезда также делилась фото в ярком бикини и с цветочным венком на голове. Модель любит делиться пикантными фотографиями со своими подписчиками в Сети.

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