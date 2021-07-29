Сверкнула идеальными ягодицами в бикини: Эмили Ратажковски в отпуске

30-летняя модель сейчас намного реже делится кадрами с подписчиками, но фото с отдыха в Италии все же немного показывает.

На новых кадрах Эмили Ратажковски традиционно запечатлена на яхте. Девушка продемонстрировала, как на ее пышной груди сидит яркий купальник, вероятно, из коллекции ее именного бренда Emrata. А также продемонстрировала фото сзади и показала безупречные ягодицы в стрингах.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Бикини девушка дополнила красным болеро с длинными широкими рукавами и широкополой шляпой, а в руках держала солнцезащитные очки. На шее у Сампайо было несколько разных украшений, которые прекрасно дополняли ее пляжный образ.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Также модель показала, что они едят на отдыхе. На столе было много разных морепродуктов.

Эмили Ратажковски на отдыхе / Instagram Эмили Ратажковски

Отдыхает знаменитость вместе с мужем Себастьяном и сыном Сильвестром. Ранее в блоге Эмили также показывала снимки с ребенком на руках.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / Instagram Эмили Ратажковски

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