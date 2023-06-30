Сверкнула идеальными ягодицами: София Вергара позировала топлес и в стрингах

Знаменитость запостила фото, на котором позирует топлес и в стрингах. Она нежилась на солнце, а в подписи к фото написала: "Lo mio es el verano!" - что переводится: "Мое дело - лето".

София Вергара ловила лучи солнца у бассейна на заднем дворе своего дома в Беверли-Парк, который расположен в горах над Беверли-Хиллз.

Также в блоге знаменитость поделилась архивными снимками со своего прошлогоднего отдыха в Италии с мужем Джо Манганьелло. Вероятно, скоро София снова отправится в отпуск и будет делиться со своими фолловерами пляжными снимками, красивыми пейзажами и кадрами с едой.

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