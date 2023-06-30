Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сверкнула идеальными ягодицами: София Вергара позировала топлес и в стрингах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
902
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сверкнула идеальными ягодицами: София Вергара позировала топлес и в стрингах

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

50-летняя колумбийская актриса София Вергара наслаждается отдыхом и хвастается подписчикам красочными снимками в Instagram.

Знаменитость запостила фото, на котором позирует топлес и в стрингах. Она нежилась на солнце, а в подписи к фото написала: "Lo mio es el verano!" - что переводится: "Мое дело - лето".

София Вергара ловила лучи солнца у бассейна на заднем дворе своего дома в Беверли-Парк, который расположен в горах над Беверли-Хиллз.

Также в блоге знаменитость поделилась архивными снимками со своего прошлогоднего отдыха в Италии с мужем Джо Манганьелло. Вероятно, скоро София снова отправится в отпуск и будет делиться со своими фолловерами пляжными снимками, красивыми пейзажами и кадрами с едой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
902
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация