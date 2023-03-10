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Сверкнула лифчиком на сцене: Шарлиз Терон на светской церемонии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
952
Время на прочтение
1 мин
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Сверкнула лифчиком на сцене: Шарлиз Терон на светской церемонии

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Актриса Шарлиз Терон выступила на сцене 8-й ежегодной церемонии вручения наград Hollywood Beauty Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Терон вручила награду Adruita Lee Hairstyling Award и вышла на сцену в черном платье с глубоким вырезом, короткими рукавами и оборками. Под платьем у Шарлиз виднелся черный кружевной бюстгальтер. Светлые волосы актриса собрала в пучок, она сделала едва заметный макияж глаз и губ.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Недавно, Шарлиз Терон посещала показ Christian Dior сезона осень-зима 2023-2024, который прошел на Парижской неделе моды. Там звезда блистала в кремово-белом платье, расшитом бисером, без рукавов, поверх которого набросила прямое черное пальто, и была обута в грубые ботинки.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
952
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