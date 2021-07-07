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Сверкнула обнаженной грудью: эффектный выход 48-летней Евы Герциговой на красную дорожку Канн

Сверкнула обнаженной грудью: эффектный выход 48-летней Евы Герциговой на красную дорожку Канн

Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Сегодня, во второй день Каннского кинофестиваля, на красной дорожке звезды выглядели особенно сексуально.

Супермодель 90-х Ева Герцигова вышла на красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля в очень откровенном наряде. 

Ева Герцигова в Каннах / © Associated Press
Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Звезда надела черные брюки, расшитые пайетками от Alberta Ferretti за 3 695 долларов и белый топ с рюшами, екоторый полностью открывал спину и частично, на самом деле довольно глубоко,  обнажил грудь.

Ева Герцигова в Каннах / © Associated Press
Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Свой наряд модель дополнила открытыми босоножками , черным клатчем и украшениями с бриллиантами и изумрудами. На руках и ногах Евы был эффектный бордовый маникюр.

Ева Герцигова в Каннах / © Associated Press
Ева Герцигова в Каннах / Associated Press

Но не только топ-модель сделала в этот вечер ставку на сексуальность, французская актриса Софи Марсо вышла на красную дорожку в платье, под которым не было белья и была отчетливо видна грудь во всех подробностях. 

Софи Марсо в Каннах / © Associated Press
Софи Марсо в Каннах / Associated Press

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