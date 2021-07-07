Сверкнула обнаженной грудью: эффектный выход 48-летней Евы Герциговой на красную дорожку Канн

Сегодня, во второй день Каннского кинофестиваля, на красной дорожке звезды выглядели особенно сексуально.
Супермодель 90-х Ева Герцигова вышла на красную дорожку 74-го Каннского кинофестиваля в очень откровенном наряде.
Звезда надела черные брюки, расшитые пайетками от Alberta Ferretti за 3 695 долларов и белый топ с рюшами, екоторый полностью открывал спину и частично, на самом деле довольно глубоко, обнажил грудь.
Свой наряд модель дополнила открытыми босоножками , черным клатчем и украшениями с бриллиантами и изумрудами. На руках и ногах Евы был эффектный бордовый маникюр.
Но не только топ-модель сделала в этот вечер ставку на сексуальность, французская актриса Софи Марсо вышла на красную дорожку в платье, под которым не было белья и была отчетливо видна грудь во всех подробностях.
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