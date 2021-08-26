Сверкнула плоским животом: Эмили Ратажковски на прогулке в Нью-Йорке

30-летняя модель Эмили Ратажковски демонстрирует безупречный пресс во время прогулки по Большому Яблоку.

Молодая мама надела короткую белую кофту в обтяжку и синие прямые джинсы с высокой талией, которые идеально сидели на фигуре Эмили. Обута Ратажковски была в белые кроссовки, в руке несла вместительную сумку белого цвета с красной каймой, а на лице у модели были солнцезащитные очки.

Ратажковски просто шла по улице и пила кофе со льдом. Длинные темные волосы девушки блестели на солнце, а в ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца. Звезда совершенно не обращала внимания на папарацци и то, что ее фотографируют.

Эмили Ратажковски / Getty Images

После отдыха в Италии, который Эмили проводила с мужем Себастьяном и сыном Сильвестром, модель не появлялась перед камерами фотографов.

Эмили Ратажковски на отдыхе в Италии / Instagram Эмили Ратажковски

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