Сверкнула плоским животом: Никола Пельтц с мужем Бруклином приехала на шоу Balmain

Никола Пельтц и ее муж Бруклин Бекхэм сходили на показ Balmain на Парижской неделе моды.

Показ новой весенне-летней коллекции Balmain 2025 года состоялся во Дворце Шайо. 29-летняя Никола блеснула прессом в облегающем черном топе, который надела в сочетании с черными укороченными брюками-клеш, обувью на платформе и миниатюрной кожаной сумкой в руках.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Пельтц сделала выразительный макияж глаз с блестящими тенями и румянами подчеркнула скулы. Вечерний аутфит Никола дополнила серьгами-висюльками и одной дополнительной серьгой в ухе, а на запястье у девушки был браслет из мелких драгоценных камней.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Бруклин был в черной рубашке Balmain и классических черных брюках, а обул белые кожаные кеды. Пара позировала в обнимку перед фотокамерами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Днем ранее Никола появилась в Париже в белом комбинезоне с прозрачными деталями и белой сумкой Courrèges. Пару запечатлели по пути на показ Courrèges в рамках Недели моды в Париже.

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Напомним, 27 сентября, уже завтра, свою новую весенне-летнюю коллекцию 2025 года представит Виктория Бекхэм. Очевидно, что Бруклин и Никола приедут поддержать Викторию.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

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