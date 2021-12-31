Сверкнула пятой точкой: Холли Берри показала новые фото с отдыха

55-летняя Холли Берри продолжает наслаждаться отдыхом на островах и делиться снимками в своем блоге в Instagram.

Звезда опубликовала несколько снимков, на одном из них Холли запечатлена в черной прозрачной кофте с глубоким декольте и золотой цепью на шее. У нее распущены волосы и смотрит знаменитость пронзительно в камеру. В подписи Берри забавно благодарит погоду (там где находится актриса высокая влажность), а девушки знают, как это иногда влияет на прическу.

На другом фото Берри запечатлена лежа в черном платье на фоне очень красивого пейзажа. Подпись к снимку гласит:

"Никогда не оглядываюсь назад, всегда вперед".

Отдыхает Холли Берри вместе со своим возлюбленным Ваном Хантом.

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