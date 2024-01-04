Сверкнула пятой точкой: Изабель Гулар на отдыхе похвасталась идеальной фигурой

Бразильская модель Изабель Гулар продолжает хвастаться кадрами со своего зимнего отпуска.
39-летняя красотка запостила несколько новых снимков, которые охотно обсуждают ее подписчики в Instagram. На фото Гулар запечатлена в белом кроп-топе и голубых стрингах, она сидит на столе под огромным красным зонтом, а в руках у нее бокал с напитком.
"Тропическая жара", - написала в подписи под кадрами модель.
Также Изабель надела солнцезащитные очки в белой оправе и подобрала панаму в тон своим плавкам. На одном из снимков девушка позировала стоя задом к камере, чтобы продемонстрировать свои упругие ягодицы. Как мы знаем, Гулар много времени проводит в спортзале, чтобы хвастаться такой фигурой.
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Ранее Изабель Гулар показала поклонникам, как сексуально позировала на камне.
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