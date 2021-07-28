Сверкнула пятой точкой в кружевном белье: Лотти Мосс надела очень пикантный наряд на вечеринку

У модели, что не выход, то наряд все пикантнее и пикантнее.

23-летняя британская модель и светская тусовщица Лотти Мосс была запечатлена вчера вечером по пути в ресторан Park Row, открытие которого состоялось в Лондоне. Новый ресторан был открыт в партнерстве с Warner Bros.

Чтобы снова оказаться в центре внимания девушка надела шелковый черный топ, сверху него удлиненный блейзер, а также абсолютно прозрачные брюки под которыми было кружевное нижнее белье. На фото, сделанном сзади, когда Лотти заходит в ресторан, это хорошо видно.

Лотти Мосс / Getty Images

К образу модель также подобрала высокие черные ботинки на массивной подошве и каблуках. Взяла с собой маленькую черную сумку из кожи крокодила, сделала насыщенный макияж на лице и французский маникюр. Выкрашенные в белый цвет волосы Лотти просто распустила и не стала заморачиваться с укладкой.

Лотти Мосс / Getty Images

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Также Мосс недавно появлялась на публике в кожаном топе с пикантными вырезами на груди и ассиметричной черной юбке с одной плиссированной стороной и поясом на талии. Тогда к аутфиту модель подобрала черные туфли на высокой платформе и с россыпью страз и такую же небольшую сумку.

Лотти Мосс / Getty Images

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Откровенные выходы Лотти Мосс (13 фото)

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