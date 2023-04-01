Сверкнула пятой точкой: Виктория Бекхэм позировала в эффектном платье у бассейна

Виктория Бекхэм всегда сама носит наряды из своих коллекций. И в Instagram поделилась снимком, на котором запечатлена в платье из своей новой коллекции.

48-летняя Виктория надела макси-платье из атласа с вырезами по бокам и обнаженной спиной. Стоимость такого красно-голубого наряда составляет 1543 доллара. Лук Виктория дополнила обувью на высоких каблуках с открытым носком. А в подписи к снимку написала:

"Просто бездельничать у бассейна в этом непринужденном маленьком номере!".

Видимо Виктория Бекхэм всегда выходит к бассейну в коктейльных нарядах. Звезда повернулась к камере задом, чтобы продемонстрировать, как наряд сидит на ее пятой точке.

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Также в коллекции Виктории есть такое же платье, но только черно-белого цвета. Его дизайнер надевала на ужин британского Vogue "Forces For Change", организованный главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулом в декабре прошлого года, где блистала вместе со своей подругой Евой Лонгорией.

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