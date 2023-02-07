Сверкнула пышным декольте: Бейонсе дважды переодевалась на церемонии "Грэмми"

Бейонсе сменила на церемонии "Грэмми" аж два наряда. Одним из них было платье от бренда Schiaparelli.

Если на сцену за своей 32-й статуэткой "Грэмми" певица вышла в платье-бюстье с серебряной юбкой и атласным корсетом, сшитом на заказ брендом Gucci, то в зале ее видели также в черном бархатном наряде от Schiaparelli.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Платье подчеркивало пышное декольте Бейонсе и было без бретелек. Наряд силуэта "русалка" Бейонсе дополнила высокими бархатными перчатками, а также сделала вечерний макияж и надела серьги-висюльки.

Рядом с ней был запечатлен ее супруг Джей-Зи, он был в классическом костюме, белой рубашке и бархатном галстуке-бабочке. Он обнимал любимую за талию, пока они позировали перед фотографами.

Бейонсе и Джей-Зи / Фото: Getty Images

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