Сверкнула сексуальной грудью: американская звезда реалити в платье с откровенным декольте вышла в свет

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Для своего выхода она выбрала черное длинное платье на тонких бретельках и с откровенной фигурной зоной декольте, сквозь которое она сверкала пышной и сексуальной грудью.

Эмма Эрнан / Фото: Associated Press

Наряд Эрнан дополнила черными лакированными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черной стеганной сумкой на серебряной массивной цепочке.

Эмма сделала волнистую укладку, макияж с пышными ресницами, французский маникюр и бриллиантовые украшения: серьги, ожерелье и кольца.

Напомним, ранее Эмма Эрнан в красном бикини с завязками похвасталась плоским животом.

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