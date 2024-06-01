Сверкнула сексуальной грудью: американская звезда реалити в платье с откровенным декольте вышла в свет

Фотографы подловили Эмму Эрнан в пикантном луке.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.
Для своего выхода она выбрала черное длинное платье на тонких бретельках и с откровенной фигурной зоной декольте, сквозь которое она сверкала пышной и сексуальной грудью.
Наряд Эрнан дополнила черными лакированными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черной стеганной сумкой на серебряной массивной цепочке.
Эмма сделала волнистую укладку, макияж с пышными ресницами, французский маникюр и бриллиантовые украшения: серьги, ожерелье и кольца.
Напомним, ранее Эмма Эрнан в красном бикини с завязками похвасталась плоским животом.
Читайте также:
- В кремовом бикини на фоне яхты: американская звезда реалити похвасталась плоским животом и сексуальной грудью
- Без бюстгальтера и в юбке-шортах: звезда реалити продемонстрировала эффектный лук на улицах Лос-Анджелеса
- В миниатюрном бикини и с котом: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте