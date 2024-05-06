Сверкнула сексуальным бюстом: Элизабет Херли в леопардовом бикини наслаждается отдыхом на Мальдивах

Британская актриса в соблазнительном пляжном луке позавтракала в бассейне.
Элизабет Херли показала в Instagram, как она проводит свой отпуск на Мальдивах.
Актриса устроила себе завтрак в бассейне. Она лакомилась вкусными и экзотическими блюдами из плавательного подноса.
Херли выглядела стройно и эффектно в леопардовом бикини с золотистыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Звезда похвасталась пышным и сексуальным декольте.
Волосы она собрала сзади, украсив их красным цветком, и надела на лицо солнцезащитные очки.
Напомним, Элизабет Херли неожиданно прокомментировала "интимную связь" с принцем Гарри.
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