Сверкнула сексуальным бюстом: Элизабет Херли в леопардовом бикини наслаждается отдыхом на Мальдивах

Британская актриса в соблазнительном пляжном луке позавтракала в бассейне.

Элизабет Херли показала в Instagram, как она проводит свой отпуск на Мальдивах.

Актриса устроила себе завтрак в бассейне. Она лакомилась вкусными и экзотическими блюдами из плавательного подноса.

Херли выглядела стройно и эффектно в леопардовом бикини с золотистыми цепочками от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Звезда похвасталась пышным и сексуальным декольте.

Волосы она собрала сзади, украсив их красным цветком, и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, Элизабет Херли неожиданно прокомментировала "интимную связь" с принцем Гарри.

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