Сверкнула сосками: Аманда Холден надела на работу трикотажный топ без белья

52-летняя знаменитость была запечатлена фотографами в Лондоне, когда выходила из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast. В этот раз на работу Аманда решила надеть тонкую трикотажную белую кофту с золотыми пуговицами и не надеть под нее бюстгальтер. Вышло так, что соски просвечивались сквозь тонкую ткань кофты, к которой Холден подобрала твидовую юбку-миди с бахромой, пальто цвета кэмел, сумку в тон и бежевые замшевые лодочки.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Волосы звезда распустила, надела очки в черепаховой оправе, а на шее у нее красовалась подвеска на золотой цепочке от Van Cleef & Arpels. Украшения этого французского бренда любит носить королева Камилла. Такой же браслет у Холден был на запястье, а еще знаменитый браслет-гвоздь от Cartier и еще один золотой браслет от этого же бренда. И также знаменитость сделала маникюр яркого цвета.

Напомним, недавно мы показывали, как Аманда со своей 17-летней дочерью Лекси посещала Лондонскую неделю моды. Тогда мать абсолютно затмила дочь в пикантном черном платье. Девушки посещали показ Julien x Gabriela AW23.

Аманда Холден с дочерью Лекси / Фото: Getty Images

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