Сверкнула сосками в белом кроп-топе: Эшли Робертс прогулялась по Лондону

Эшли Робертс попала под прицел фотографов, когда возвращалась к машине после утреннего эфира на радиостанции Heart в Лондоне.

41-летняя знаменитость выглядела стильно и была в это утро одета в белый кроп-топ под который не надела бюстгальтер и светлые джинсы-клеш с высокой талией. Образ Эшли сочетала с блестящими туфлями-лодочками и маленький белой сумкой в руках.

Робертс собрала белокурые волосы в низкий хвост, надела солнцезащитные очки в прямоугольной пластиковой оправе и серьги полукольца. Робертс уверенно дефилировала по улице, пока ее фотографировали папарацци.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

К слову, сосками звезда сверкает не впервые. Периодически она надевает одежду из тонкой ткани, а учитывая жаркий летний сезон, предпочитает не надевать под такие наряды нижнее белье.

Читайте также: