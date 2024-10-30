Сверкнула сосками в белом кроп-топе: Оливия Уайлд сходила на тренировку

40-летняя Оливия Уайлд много времени уделяет спорту.
Актриса снова запечатлели папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда она возвращалась из тренировки со спортзала.
В этот раз знаменитость была одета в белый укороченный топ, сквозь который сверкали соски и высокие красные лосины, а обута в кроссовки. В руках Оливия традиционно несла бутылку с водой и полотенце, а также шоппер и кофту, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.
Возле спортзала Оливию Уайлд часто фотографируют папарацци. Спортивных аутфитов в гардеробе актрисы огромное количество.
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