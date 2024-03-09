Сверкнула сосками: Зои Кравиц в полупрозрачном платье появилась на вечеринке

35-летняя актриса без бюстгальтера пришла на ивент.

Зои Кравиц посетила вечеринку Saint Laurent x Vanity Fair x NBCUniversal в честь фильма "Оппенгеймер". Мероприятие прошло в частной резиденции в Лос-Анджелесе.

Актриса предстала в откровенном аутфите. На ней было черное полупрозрачное макси-платье на запах с американской проймой. Поскольку Зои решила не одевать бюстгальтер, она сверкала перед собравшимися своими сосками.

Звезда также продемонстрировала хрупкие плечи и татуировки на руках.

Зои Кравиц / Фото: Getty Images

Кравиц наряд скомбинировал с черными замшевыми туфлями. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала нежный макияж с черными стрелками. В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а руки она оставила без украшений.

Напомним, Зои Кравиц в асемитрическом мини с обнаженным плечом пришла на фэшн-шоу Saint Laurent в Париже.

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