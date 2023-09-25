Сверкнула стройными ногами в мини-шортах: стильную Алессандру Амбросио запечатлели в Милане

42-летняя манекенщица была запечатлена по пути на показ Womenswear Spring/Summer 2024. Одета Амбросио была в черный кружевной бюстгальтер, поверх него была бежевая полосатая рубашка, а также короткие мини-шорты. Поверх наряда на модели была коричневая кожаная объемная куртка с поясом.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Лук свой Алессандра дополнила лаковыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, а в руках несла небольшой белый плетеный клатч. Волосы манекенщица собрала в низкий небрежный пучок, надела солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца. И уверенно продефилировала перед папарацци.

Напомним, ранее мы показывали, как Амбросио в наряде с капроновой вставкой и красным цветком позировала на другом светском мероприятии в Милане.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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