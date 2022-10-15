Сверкнула стройными ногами: Виктория Бекхэм показала два новых лука на улицах Нью-Йорка

На этой неделе британский дизайнер несколько раз появилась в Большом Яблоке.

В пятницу дизайнера снова запечатлели папарацци на выходе из отеля Mark в Нью-Йорке. 48-летняя модельер надела пеструю рубашку в оттенках синего, желтого и цвета хаки от Victoria Beckham, стоимостью 658 долларов, сочетая ее с парой расклешенных светло-желтых брюк и бордовой сумкой через плечо.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория надела большие черные солнцезащитные очки, уложила волосы легкими волнами и надела золотые серьги, тонкую подвеску на шее и золотые часы. Легкий дневной макияж завершал образ Виктории.

Днем ранее дизайнера также запечатлели в Нью-Йорке, но в другом аутфите – в белом платье с короткими рукавами и высоким разрезом, которое также сочетала с прозрачными лодочками с бордовыми носами и той же бордовой сумкой на длинном ремешке.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Также во время этой поездки миссис Бекхэм посетила The Today Show, где блистала в зеленом платье из коллекции своего бренда Victoria Beckham VB Body. Напомним, в Нью-Йорк Виктория приехала для того, чтобы провести ряд мероприятий в поддержку своего бьюти-бренда.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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