Сверкнула трусами: Энн Хэтэуэй вышла на дорожку в прозрачном платье

73-й фестиваль открывал фильм "Она пришла ко мне", в котором Энн сыграла одну из главных ролей.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

На дорожку 40-летняя звезда вышла в весьма пикантном нюдовом платье с черными плетеными бантами из кожи из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2023. Лук Энн дополнила высокими кожаными перчатками и остроносыми лодочками на каблуках.

Подол платья был прозрачным, и из-под него виднелось нижнее белье телесного цвета. Впрочем, для красных дорожек это совсем не удивительно. Энн сделала высокую прическу, макияж и подчеркнула пухлые губы помадой, а также надела серьги с камнями.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Вчера знаменитость посетила фотоколл фильма и позировала перед камерами в трикотажном платье с капюшоном и интересным поясом.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

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