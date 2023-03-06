Сверкнула трусами: Флоренс Пью пришла на модный показ в прозрачной юбке

27-летняя актриса Флоренс Пью привлекла внимание фотографов на показе Valentino сезона осень-зима 2023-2024 во время Недели моды в Париже.

На модное шоу знаменитость приехала в длинной прозрачной белой юбке, расшитой пайетками и стразами, и подобрала к ней укороченную серую толстовку с круглой горловиной, украшенной множеством камней.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс дополнила экстравагантный лук серебристой сумкой на короткой ручке, волосы собрала в высокий пучок и сделала макияж в теплых оттенках. В ее носу сверкал пирсинг, а на запястьях было несколько драгоценных браслетов. У актрисы в носу был пирсинг, в ушах тоже сверкало несколько серег, а на руках был красивый маникюр.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Показ Valentino в Париже также посетили супруги Приянка Чопра и Ник Джонас. Приянка надела наряд в одном из самых модных и популярных оттенков красных дорожек - ярко-розовом. На ней было широкое платье-туника с асимметричным подолом и рукавами, которое дополняло V-образное декольте.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Напомним, у Флоренс Пью также были выходы в розовых аутфитах. Очень эффектный лук девушка продемонстрировала на церемонии вручения премий The British Independent Film Awards.

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