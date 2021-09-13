Сверкнула трусами: Хейли Бибер в прозрачном платье вышла на сцену церемонии MTV

24-летняя модель Хейли Бибер для церемонии MTV Video Music Awards выбрала весьма пикантное платье.

Модель вышла на сцену, чтобы представить свою подругу и кантри-певицу Кейси Масгрейвс. На Хейли было бледно-розовое платье с высоким воротником, длинными рукавами и белыми вставками на груди, и сквозь наряд просвечивались трусы.

Хейли Бибер / Associated Press

Волосы Хейли заколола заколкой, сделала нежный маникюр в цвет наряда и макияж в розовых оттенках с блестящими тенями на веках.

Хейли Бибер / Associated Press

Впрочем, образ Бибер слишком пикантным не назовешь. Затмила всех на этой церемонии 35-летняя актриса Меган Фокс. Звезда произвела фурор на красной дорожке, появившись на ней в абсолютно прозрачном платье от Mugler и песочно-золотистых босоножках на каблуках.

Меган Фокс / Associated Press

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