Сверкнула трусами: Хейли Бибер в прозрачном платье вышла на сцену церемонии MTV

24-летняя модель Хейли Бибер для церемонии MTV Video Music Awards выбрала весьма пикантное платье.
Модель вышла на сцену, чтобы представить свою подругу и кантри-певицу Кейси Масгрейвс. На Хейли было бледно-розовое платье с высоким воротником, длинными рукавами и белыми вставками на груди, и сквозь наряд просвечивались трусы.
Волосы Хейли заколола заколкой, сделала нежный маникюр в цвет наряда и макияж в розовых оттенках с блестящими тенями на веках.
Впрочем, образ Бибер слишком пикантным не назовешь. Затмила всех на этой церемонии 35-летняя актриса Меган Фокс. Звезда произвела фурор на красной дорожке, появившись на ней в абсолютно прозрачном платье от Mugler и песочно-золотистых босоножках на каблуках.
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