Сверкнула трусами и тряхнула кудрями: красивая и дерзкая Энди Макдауэлл на подиуме в Париже

Актриса, которая недавно буквально отменила краску для волос для седовласых женщин и стала флагманом нового тренда, продолжает удивлять поклонников.

В это воскресенье, 2 октября, 64-летняя Энди Макдауэлл вышла на подиум показа L'Oreal весна-лето 2023 в Париже.

Своим выходом звезда произвела фурор. Особенно ярко смотрелась кудрявая прическа.

Энди Макдауэлл, которая, сидя в локдауне после начала пандемии, смогла переосмыслить свой взгляд на собственную красоту и возраст, появляется теперь на публике в новом образе. Последнее время Энди не красит свои роскошные серебряные от седины волосы и выглядит при этом потрясающе. "Седина сделала меня счастливее", - признается Макдауэлл.

Фото: Associated Press

Своим примером актриса вдохновила многих женщин отказаться от краски для волос и принять естественные возрастные изменения.

На подиуме актриса продемонстрировала очень эффектное платье с асимметричной проймой, расшитое розовыми и белыми пайетками и перьями.

Платье имело очень высокий разрез и при ходьбе оголяло бедра актрисы так высоко, что в было видно нижнее белье звезды.

Фото: Associated Press

Читайте также: