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Сверкнула трусами и тряхнула кудрями: красивая и дерзкая Энди Макдауэлл на подиуме в Париже

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Сверкнула трусами и тряхнула кудрями: красивая и дерзкая Энди Макдауэлл на подиуме в Париже

Фото: Associated Press

Актриса, которая недавно буквально отменила краску для волос для седовласых женщин и стала флагманом нового тренда, продолжает удивлять поклонников.

В это воскресенье, 2 октября, 64-летняя Энди Макдауэлл вышла на подиум показа L'Oreal весна-лето 2023 в Париже. 

Своим выходом звезда произвела фурор. Особенно ярко смотрелась кудрявая прическа. 

Энди Макдауэлл, которая, сидя в локдауне после начала пандемии, смогла переосмыслить свой взгляд на собственную красоту и возраст, появляется теперь на публике в новом образе. Последнее время Энди не красит свои роскошные серебряные от седины волосы и выглядит при этом потрясающе. "Седина сделала меня счастливее", - признается Макдауэлл. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Своим примером актриса вдохновила многих женщин отказаться от краски для волос и принять естественные возрастные изменения. 

На подиуме актриса продемонстрировала очень эффектное платье с асимметричной проймой, расшитое розовыми и белыми пайетками и перьями. 

Платье имело очень высокий разрез и при ходьбе оголяло бедра актрисы так высоко, что в было видно нижнее белье звезды. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

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