Сверкнула трусами: звезда фильма ужасов "Крик VI" пришла на премьеру в "голом" платье

На премьере культового хоррора было много звездных красоток, так что 22-летняя Дэвин Некода решила привлечь внимание откровенным нарядом.

В Нью-Йорке состоялась премьера шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик". Мероприятие посетила Дэвин Некода, сыгравшая в фильме.

На красной дорожке звезда появилась в провокационном аутфите бренда Monse. На ней было черное "голое" платье на бретельках, состоявшее из бюстгальтера и полосок, имитирующих корсет, а также пышной короткой юбки в крупную сетку.

Девин Некода / Фото: Associated Press

Образ Дэвин дополнила черными капроновыми колготами, из-под которых просвечивались черные трусы, и черными туфлями-лодочками.

Девин Некода / Фото: Associated Press

Актриса сделала гладкий пучок и вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги, на шее – черный чокер с большим камнем, а на пальце – кольцо с жемчужиной.

Девин Некода / Фото: Associated Press

О фильме:

В центре сюжета — четверо героев, которым удалось выжить после жуткой охоты маньяка в маске. Они покидают кровавый городок Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Но на них снова начинает охоту убийца в маске привидения. Удастся ли им спастись?

На украинские экраны "Крик VI" выйдет 9 марта.

Читайте также: