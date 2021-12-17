Сверкнула ягодицами: испанская актриса надела смелый наряд на красную дорожку

Она посетила 36-ю церемонию вручения наград Goya Awards в Мадриде.

25-летняя актриса Милена Смит любит экстравагантные вещи и часто на светских мероприятиях и красных дорожках выбирает именно вещи, которые производят особое впечатление. Так, вчера, 16 декабря, звезда в очередной раз эпатировала образом, надев бордовое платье от стокгольмского бренда Acne Studios.

Милена Смит / Getty Images

Наряд обтягивал фигуру девушки, а сзади был прозрачным. Дополняли платье соответствующие гольфы на шнуровке, босоножки с завязками и красивый макияж.

Милена Смит / Getty Images

Напомним, Милена сыграла в этом году вместе с Пенелопой Крус в новой картине "Параллельные матери", которая была удостоена многих наград.

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