Сверкнула животом: Дженнифер Лопес вышла на сцену в гламурном платье с прозрачной юбкой

Дженнифер Лопес вышла на сцену 67-й церемонии "Грэмми", чтобы назвать "Лучший латиноамериканский поп-альбом".
Выглядела на мероприятии певица сногсшибательно, поскольку появилась в оригинальном платье, которое, как будто состояло из топа-водолазки черного цвета и длинной юбки со шлейфом.
Однако на самом деле они были соединены между собой тонкой полупрозрачной тканью, которая также демонстрировала живот звезды.
Это был наряд от бренда Stephane Rolland из коллекции осень-зима 2024. Главным его украшением стала юбка, поскольку она была полупрозрачной, расшита пайетками и с объемными складками на бедрах.
Образ артистка дополнила прической с длинными волосами, ярким макияжем и несколькими украшениями. В этом образе она вручила награду певице Шакире, которая выглядела не менее эффектно, ведь выбрала для церемонии полупрозрачное платье от ETRO.
Напомним, что бренд Stephane Rolland очень популярен среди знаменитостей, а одними из самых востребованых платье являются те, в которых есть прозрачные вставки или вырезы. Например, черное платье с обнаженным бедром надела на премьеру фильма сестра актера Педро Паскаля и затмила тогда своего знаменитого брата.
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