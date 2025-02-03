Сверкнула животом: Дженнифер Лопес вышла на сцену в гламурном платье с прозрачной юбкой

Выглядела на мероприятии певица сногсшибательно, поскольку появилась в оригинальном платье, которое, как будто состояло из топа-водолазки черного цвета и длинной юбки со шлейфом.

Однако на самом деле они были соединены между собой тонкой полупрозрачной тканью, которая также демонстрировала живот звезды.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Это был наряд от бренда Stephane Rolland из коллекции осень-зима 2024. Главным его украшением стала юбка, поскольку она была полупрозрачной, расшита пайетками и с объемными складками на бедрах.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Образ артистка дополнила прической с длинными волосами, ярким макияжем и несколькими украшениями. В этом образе она вручила награду певице Шакире, которая выглядела не менее эффектно, ведь выбрала для церемонии полупрозрачное платье от ETRO.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Напомним, что бренд Stephane Rolland очень популярен среди знаменитостей, а одними из самых востребованых платье являются те, в которых есть прозрачные вставки или вырезы. Например, черное платье с обнаженным бедром надела на премьеру фильма сестра актера Педро Паскаля и затмила тогда своего знаменитого брата.

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