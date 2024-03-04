Сверкнула животом и пикантно обнажила бедра: Никола Пельтц с мужем на показе Mugler

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм приехали в Париж не только для того, чтобы посетить показ мамы Бруклина – Виктории Бекхэм.

И хотя на него пара, конечно же, заехала и Никола продемонстрировала весьма пикантный образ в красном платье и колготах в сетку, это было не единственное шоу, которое пара посетила.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

В выходные Бруклин и его жена отметились на показе женской одежды Mugler сезона осень-зима 2024-2025 в рамках Парижской недели моды.

Никола продемонстрировала подтянутый пресс в укороченном пиджаке, который она надела поверх бюстгальтера и была в широких черных брюках с глубокими разрезами по бокам. 29-летняя девушка сделала насыщенный макияж, волосы зачесала назад, на шее у нее сверкала тонкая золотая цепочка, а ногти были накрашены темно-коричневым лаком.

Ее муж Бруклин тоже был в черном костюме, которое надел на голое тело и в грубых потертых ботинках.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

В этот же день пару запечатлели в Париже по пути на семейный обед. Никола была в черной кожаной куртке и синих джинсах-клеш, идеально сидящих по ее фигуре.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

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