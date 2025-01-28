Сверкнула животом: Кайли Дженнер появилась среди гостей шоу Chanel в Париже

27-летняя Кайли Дженнер посетила Неделю моды и появилась на шоу бренда Chanel, который презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025.

Известная красотка надела наряд из новой коллекции - короткий жакет и мини-юбку молочного оттенка из твидовой ткани. Носила она их в сочетании с множеством украшений, а также черными туфлями на каблуках и небольшой квадратной сумкой. На глазах у Кайли были стильные очки, а также она сделала укладку с объемными локонами.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Недели моды, особенной в Париже, в последние несколько лет американка не пропускает. Она часто посещает шоу самых известных брендов, выбирая эффектные наряды и украшения. Например, в 2023-го и 2024 годов она также посещала демонстрацию коллекций бренда Schiaparelli. Тогда она надела гламурный наряд с декольте и вуаль на лицо. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить ее наряд с огромной головой льва. Ниже предлагаем вспомнить ее образы подробнее и рассмотреть фото.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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