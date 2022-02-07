Сверкнула животом: Кендалл Дженнер снова надела белую майку без белья

26-летнюю модель Кендалл Дженнер снова сфотографировали во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Звезда направлялась на обед с другом и была одета в укороченный белый топ с принтом, который, похоже, снова надела без бюстгальтера и джинсы-клеш. Поверх топа у модели был теплый цветной кардиган, а обута девушка была в удобную замшевую обувь на тонкой подошве.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл приехала на своем Porsche на ланч с другом Фаем Хадра. А свой повседневный лук звезда дополнила маленькими золотыми серьгами. А также коричневыми солнцезащитными очками и маленькой сумкой на плече.

На прошлой неделе Кендалл тоже мелькала перед папарацци в белой майке без белья. В тот день модель выходила из своего Ferrari.

Кендалл Дженнер / Getty Images

В белых майках модель часто появляется на публике, это один из ее любимых элементов в повседневном гардеробе.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Иногда в белых майках Кендалл выходит и на подиум. Так было на шоу Alexander Wang.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Также модель недавно фотографировали по пути на тренировку.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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