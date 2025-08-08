Сверкнула животом в белом топе: беременную Рианну подловили в Беверли-Хиллз

Рианна / © Getty Images

Беременную артистку сфотографировали во время прогулки. Рири была в белом топе, который подчеркивал ее большой живот, черных широких джинсах и полосатом удлиненном черном блейзере. Обула певица белые кроссовки, а из аксессуаров на ней было несколько золотых украшений на шее, солнцезащитные очки на лице, серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах, на плече была сумка и Рианна сделала красный маникюр, а длинные волосы распустила.

Ранее мы уже показывали много других уличных образов беременной звезды. У Рианны, напомним, подрастает двое сыновей, а сейчас певица беременна долгожданной дочерью. По крайней мере такую информацию рассекретил ее возлюбленный и отец ее детей ASAP Rocky.