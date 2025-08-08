ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
362
Время на прочтение
1 мин

Сверкнула животом в белом топе: беременную Рианну подловили в Беверли-Хиллз

Певица Рианна попала под прицел уличных фотографов в Беверли-Хиллз.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Рианна

Рианна / © Getty Images

Беременную артистку сфотографировали во время прогулки. Рири была в белом топе, который подчеркивал ее большой живот, черных широких джинсах и полосатом удлиненном черном блейзере. Обула певица белые кроссовки, а из аксессуаров на ней было несколько золотых украшений на шее, солнцезащитные очки на лице, серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах, на плече была сумка и Рианна сделала красный маникюр, а длинные волосы распустила.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Ранее мы уже показывали много других уличных образов беременной звезды. У Рианны, напомним, подрастает двое сыновей, а сейчас певица беременна долгожданной дочерью. По крайней мере такую информацию рассекретил ее возлюбленный и отец ее детей ASAP Rocky.

ASAP Rocky и Рианна / © Getty Images

ASAP Rocky и Рианна / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie