Сверкнула животом в футболке Versace: Крисси Тейген запечатлели папарацци

Модель Крисси Тейген совсем скоро станет мамой в третий раз.

Беременную звезду сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса. Одета Тейген была в короткую белую футболку Versace, которая обнажала ее большой живот и черные лосины, а обута – в кожаные шлепанцы.

Крисси надела бейсболку, под которой собрала волосы, а также была в больших солнцезащитных очках. А в руках несла несколько букетов цветов.

Модель направлялась на парковку к автомобилю. В этот же день папарацци сфотографировали звезду вместе с мужем Джоном Леджендом, когда они делали покупки ко дню благодарения в Bristol Farms.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Крисси не сидит дома и во время беременности часто попадает под прицел папарацци. Первый триместр звезда хранила новость о беременности в тайне в связи с тем, что раньше переживала трагическую потерю ребенка. Но теперь с удовольствием делится фотографиями в своем Instagram.

Читайте также: