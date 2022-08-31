Сверкнула животом в короткой футболке: беременная Шанина Шейк на шопинге

Австралийская модель Шанина Шейк уже совсем скоро станет мамой. Звезду запечатлели папарацци во время шопинга. Модель отправилась покупать детские вещи для своего малыша.

Манекенщицу сфотографировали на выходе из модного магазина детской одежды Flicka в Лос-Анджелесе во вторник днем. 31-летняя Шанина была одета в винтажную баскетбольную футболку LA Lakers, которая обнажала ее большой живот, и сочетала ее с удобными серыми брюками.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Бывшая звезда Victoria's Secret дополнила свой образ черно-белыми кроссовками Nike и маленькой черной сумкой. Шейк прекрасно выглядела с естественным макияжем на лице и распущенными длинными волосами, которые развивались легкими волнами.

Напомним, ранее Шанина делилась снимками из своего новой пикантной фотосессии, в которой появилась абсолютно обнаженной.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

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