Сверкнула животом в красной куртке: Эмили Ратажковски на прогулке с собакой

Модель Эмили Ратажковски снова попала под прицел фотографов во время прогулки.

32-летняя модель, как обычно вышла на прогулку со своим собакой Коломбо и была замечена папарацци в Вест-Виллидж.

Ратажковски была в черном коротком топе и красной короткой куртке, которую расстегнула, а также надела черные штаны, немного расклешенные внизу и обула черные кроссовки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Звезда распустила волосы и надела черные солнцезащитные очки, у нее в ушах были серьги-кольца небольшого размера, а на лице легкий дневной макияж.

Эмили часто фотографируют на прогулках, в прошлый раз, к примеру, звезда появилась перед камерами в меховом пальто и с новой прической.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также: