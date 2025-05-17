Сверкнула животом в зеленом платье: жена 62-летнего Квентина Тарантино вышла в свет

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

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Кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял такие культовые фильмы как «Бесславные ублюдки» и «Убить Билла» посетил 78-й Каннский кинофестиваль. В рамках этого знаменитого мероприятия также состоялась церемонию вручния премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам. На это мероприятие 62-летний Тарантино прибыл со своей женой — 41-летней Даниэлой Пик.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Пара позировала фотографам обнявшись, но все внимание было приковано только к платью Даниэлы, которая выбрала зеленый наряд с халтером и голым животом. На бедрах платье также украшала драпировка и высокий разрез.

Волосы она собрала в высокую прическу, сделала яркий макияж, а также дополнила образ украшениями с бриллиантами и изумрудами.

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Несколькими днями ранее супруги также посетили красную дорожку открытия кинофестиваля. Они обнимались, когда позировали фотографам. 62-летний Квентин был одет по дресс-коду в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а вот Даниэла выбрала гламурное платье от Lee Grebenau Dankner с глубоким декольте.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино на красной дорожке в день открытия 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press