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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Сверкнула животом в зеленом платье: жена 62-летнего Квентина Тарантино вышла в свет

Они в браке с 2018 года и воспитывают двоих детей.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Даниэлла Пик и Квентин Тарантино

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Кинорежиссер Квентин Тарантино, который снял такие культовые фильмы как «Бесславные ублюдки» и «Убить Билла» посетил 78-й Каннский кинофестиваль. В рамках этого знаменитого мероприятия также состоялась церемонию вручния премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам. На это мероприятие 62-летний Тарантино прибыл со своей женой — 41-летней Даниэлой Пик.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Пара позировала фотографам обнявшись, но все внимание было приковано только к платью Даниэлы, которая выбрала зеленый наряд с халтером и голым животом. На бедрах платье также украшала драпировка и высокий разрез.

Волосы она собрала в высокую прическу, сделала яркий макияж, а также дополнила образ украшениями с бриллиантами и изумрудами.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино / © Associated Press

Несколькими днями ранее супруги также посетили красную дорожку открытия кинофестиваля. Они обнимались, когда позировали фотографам. 62-летний Квентин был одет по дресс-коду в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, а вот Даниэла выбрала гламурное платье от Lee Grebenau Dankner с глубоким декольте.

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино на красной дорожке в день открытия 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино на красной дорожке в день открытия 78-го Каннского кинофестиваля / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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