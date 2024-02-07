Сверкнула животом: Зендея надела смелый кастомный ансамбль и появилась на мероприятии в Мексике

27-летняя Зендея и ее коллеги по фильму "Дюна" проводят сейчас время в Мехико, продвигая вторую часть этой картины. 6 февраля звезды посетили фан-мероприятие, где раздавали автографы и общалась с фанатами.

Зендея с коллегами по фильму "Дюна" / Фото: Associated Press

Фотографам удалось сделать несколько эмоциональных кадров с актрисой в момент, когда она подписывала открытки и плакаты поклонникам.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Особое внимание привлек наряд, который Зендея и ее стилист Лоу Роуч выбрали для этого появления на публике. На девушке был коричневый кастомный ансамбль от Модного дома Bottega Veneta.

Зендея / Фото: Associated Press

Наряд состоял из укороченного верха, у которого были длинные широкие рукава и высокая горловина. Такой фасон полностью демонстрировал ее живот и частично грудь. Также на ней была длинная юбка с высоким разрезом и кожаными вставками. Костюм был сделан из шерстяной фланели.

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнила Зендея свой образ украшениями от ювелирного бренда Bvlgari, амбассадором которого является, а также туфлями на каблукаха, гладкой лаконичной прической и роскошным вечерним макияжем. Ее коллега по фильму Флоренс Пью была в светлом платье от Standing Ground с интересной драпировкой.

Зендея и Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Съемка фильма проходили в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ. В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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