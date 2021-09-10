Светит идеальным животом: Эмили Ратажковски на Неделе моды в Нью-Йорке

30-летняя модель и молодая мама Эмили Ратажковски с удовольствием посещает Нью-Йоркскую неделю моды.

На днях знаменитость посещала показ Dundas x Revolve, а после посетила Hudson Yards на Манхэттене, где и была запечатлена фотографами.

В марте 2021 года Эмили родила сына Сильвестра. В форму модель пришла очень быстро, и вы только посмотрите, как сейчас выглядит ее живот.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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Ратажковски выглядит шикарно в уютном укороченном свитере и ультра-стильных черных вельветовых брюках с двумя разрезами на коленях. Образ дополняют черные босоножки на каблуках и маленькая черная сумка Hermes. Волосы у модели распущены, а макияж очень естественный.

На этой же вечеринке присутствовала также Меган Фокс, а еще Ирина Шейк, Эльза Хоск, сестры Хилтон и многие другие звезды.

Меган Фокс / Getty Images

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