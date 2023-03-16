Светит животом: беременная Рианна и ее возлюбленный сходили на шопинг в Калифорнии

Сейчас Рианна и ее возлюбленный Раким Майерс, более известный под псевдонимом ASAP Rocky, ждут второго ребенка. Вчера они вышли на прогулку в Лос-Анджелесе, прошлись по нескольким люксовым магазинам и сходили на обед. Сфотографировали их по пути к машине. Рианна и Раким были в хорошем настроении, болтали и улыбались. Также влюбленные держались за руки.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Рианна еще во время первой беременности эпатировала публику своими смелыми луками, в которых смело демонстрировала живот в кружевных пеньюарах, топах и обтягивающих платьях. Забеременев во второй раз, она тоже решила не прятаться за балахонами.

Вчера суперзвезда продемонстрировала стильный повседневный образ, в котором сочетала широкие джинсы с полосатым поло от Loewe. Волосы Рианна собрала в высокий хвост, надела на глаза солнцезащитные очки. Также на ней были коричневые ботинки от Timberland, а в руке певица несла клатч-коробку от Louis Vuitton.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Особое внимание привлекла большая золотая серьга в одном уже Рири. Это был аксессуар от Y/Project в виде руки с поднятым средним пальцем.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

ASAP Rocky также надел джинсы, футболку, клетчатую рубашку и стильную зеленую жилетку. На голове у него была кепка, а на глазах - очки.

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